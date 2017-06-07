Житель Ленинградской области в Новороссийске украл планшет

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Полицейские Новороссийска по горячим следам задержали подозреваемого в краже техники.

В полицию по городу Новороссийску обратился местный житель с заявлением о том, что у его несовершеннолетнего сына пропала сумка с планшетным компьютером, которую мальчик оставил на детской площадке возле дома.

Полицейские опросили возможных свидетелей происшествия и установили, что неизвестный мужчина долгое время находился на детской площадке, после чего скрылся. Со слов очевидцев правоохранители составили ориентировку на розыск и задержание предполагаемого злоумышленника, которую передали всем дежурным нарядам полиции.

В течение часа полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, задержали в одном из супермаркетов города.

Для дальнейшего разбирательства 51-летнего жителя Ленинградской области доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

В настоящее время следственным отделом полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску