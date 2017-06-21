Житель Кабардино-Балкарии подозревается в половой связи с 15-летней девочкой и попытке убить ее

/Криминал/

В Эльбрусском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в похищении и покушении на убийство несовершеннолетней.

По версии следствия, с марта 2015 года обвиняемый, 1985 года рождения, вступал в половую связь с несовершеннолетней потерпевшей, 2000 года рождения, не достигшей к тому времени 16-летнего возраста. По данному факту в марте 2017 года следственным управлением было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже и в ходе следствия была выявлена его связь несовершеннолетней. Чтобы избежать уголовной ответственности за сексуальную связь с несовершеннолетней, обвиняемый пытался вынудить потерпевшую изменить показания в его пользу. Он обманом вывез её в свою квартиру в городе Тырныауз. Во время поездки он забрал у нее телефон. Прибыв на место, мужчина завел девочку в свою квартиру, расположенную на пятом этаже многоквартирного дома, после чего, закрыв входную дверь на ключ, он незаконно удерживал последнюю против ее воли и согласия. Обвиняемый угрожал девушке физической расправой, требуя, чтобы последняя изменила свои показания в его пользу. Получив отказ, он нанес ей удар в голову, от которого та потеряла сознание. Осознав, что не может повлиять на потерпевшую, воспользовавшись ее бессознательным состоянием, обвиняемый скинул ее с балкона, намереваясь инсценировать суицид. С множественными тяжелыми травмами потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей незамедлительно оказали квалифицированную помощь.

Обвиняемому на период следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК России по Кабардино-Балкарии