В Новороссийске приезжему из ближнего зарубежья предъявлено обвинение в кражах

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В производстве следственного подразделения отдела полиции Восточного района УМВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 27 –летнего жителя ближнего зарубежья, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что возвращалась домой на такси и попросила водителя помочь ей донести вещи. Потерпевшая оставила мужчину в коридоре на несколько минут одного, а когда таксист ушел – не обнаружила в сумке свой кошелек.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение подозреваемого и задержали его по месту работы.

При дальнейшей проверке полицейские установили причастность задержанного еще к одному аналогичному факту. Общий ущерб потерпевшим составил более 35 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю