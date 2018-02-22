В Геленджике завершено расследование уголовного дела о грабеже и краже

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Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Тульской области по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало поступившее в полицию сообщение о хищении денежных средств и ювелирных украшений. Потерпевший пояснил, что, находясь на отдыхе в городе Геленджике, познакомился с мужчиной и пригласил его в свой гостиничный номер. Когда потерпевший пошел провожать нового знакомого, злоумышленник выхватил из кармана заявителя бумажник с денежными средствами и скрылся в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что из номера потерпевшего в этот же день пропали ювелирные украшения. Сумма общего ущерба составила более 180 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку на розыск предполагаемого преступника, которую передали всем дежурным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность предполагаемого преступника и его местонахождение. 42-летнего жителя Тульской области задержали по месту его временного проживания в городе Москве и доставили в Краснодарский край.

Задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю