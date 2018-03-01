В Геленджике мужчина подозревается в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 38-летнему знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, мужчины приехали в село Кабардинка с целью заработка и арендовали комнату в одном из частных домовладений. В ночь на 28 февраля 2018 года в процессе распития спиртных напитков между ними возник конфликт. В ходе ссоры 42-летний мужчина нанес оппоненту один удар ножом в живот. Жильцы дома вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и пострадавший был госпитализирован, однако спустя непродолжительное время скончался в результате острой кровопотери.

В настоящее время подозреваемый задержан, сегодня следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю