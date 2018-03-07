Полицейские Белореченского района раскрыли кражу цветов

/Криминал/

Накануне праздника полицейские вернули законной владелице 2 тысячи тюльпанов, которые похитил ее 20-летний знакомый.

В дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району обратилась местная жительница и пояснила, что с территории ее домовладения пропало более двух тысяч тюльпанов, выращенных ею и подготовленных на продажу в преддверии праздника. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели подсобное помещение, где хранились тюльпаны и установили круг лиц, вхожих в дом заявительницы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 20-летнего знакомого потерпевшей.

Молодого человека задержали по месту его проживания, где обнаружили часть похищенных букетов.

В отделе полиции задержанный пояснил, что накануне ночью приехал к домовладению своей знакомой, проник в подсобное помещение и погрузил тюльпаны в автомобиль, после чего скрылся. Часть похищенного злоумышленник отдал своим знакомым для реализации на местном рынке. Полицейские изъяли букеты и вернули их законной владелице.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю