Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Новороссийска

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Заместителем прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя г. Новороссийска.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, совершенную в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, житель Новороссийска, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности по уголовному делу по факту приобретения мошенническим способом земельного участка площадью 0,9 га., расположенного в с. Абрау-Дюрсо в г. Новороссийске, предложил сотруднику полиции УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проводившему оперативно-розыскные мероприятия по данному факту, безвозмездно передать в собственность через аффилированное лицо три земельных участка, расположенных в с. Абрау-Дюрсо, стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей.

Сотрудник полиции, осознавая, что ему предлагают взятку за незаконные действия в виде увода от уголовной ответственности, сообщил о данном факте в следственное управление СКР по краю.

В дальнейшем 3 октября 2017 года в помещениях МБУ «МФЦ» г. Новороссийска, по ул. Бирюзова, 6 мужчина попытался переоформить земельные участка на аффилированное лицо якобы предоставленное сотрудником полиции, однако был задержан в ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Уголовное дело прокуратурой края направлено в Октябрьский районный суд г. Новороссийска для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 5 ст. 291 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 70 до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-napravleno-v-sud-17