Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Кемерово в центральный аппарат СК России

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По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий пожара в ТРЦ в Кемерово, уголовное дело, возбужденное по ст.ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.

Для организации работы по расследованию уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

Координируется работа Следственного комитета и других оперативных служб на месте происшествия. По уточненной на данный момент информации, 37 человек погибло. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано, проверяется информация о пропавших во время пожара. Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области по телефону +7-909-517-00-98.

Кроме того, следователями совместно с сотрудниками полиции уже установлен основной собственник ТЦ, принимаются меры к его доставлению, уже допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, устанавливается эпицентр возгорания, отрабатываются все возможные версии произошедшего.

Сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются.

Председатель СК России поручил обеспечить тщательное расследование этой трагедии, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса, не только из числа собственников и арендаторов, но и должностных лиц контролирующих органов, в полномочия которых входит обязанность по выявлению нарушений пожарной безопасности на объекте.





Источник: Официальный представитель СК России С. Петренко