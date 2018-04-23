В Новороссийске сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу из домовладения

/Криминал/

В дежурную часть отдела полиции Восточного района Управления МВД России по г. Новороссийску с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что из его подсобного помещения пропал электрический кабель и трубопроводная арматура.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили круг лиц, вхожих на территорию его домовладения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении имущества заявителя полицейские задержали 24 – летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, похищенное сдал в пункт приема металлолома, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Установлено, что подозреваемый ночью проник на территорию домовладения своего соседа и похитил из подсобного помещения чужое имущество.

В отношении задержанного следственным отделом отдела полиции Восточного района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю