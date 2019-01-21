Что говорили о смерти В. И. Ленина?

/Культура/

21 января 2019 года исполнилось 95 лет со дня смерти политического и государственного деятеля, основателя Советского государства В. И. Ленина (1870–1924).

В этот день Президентская библиотека хотела бы поделиться с широким кругом читателей уникальными материалами из своего электронного фонда, посвящёнными личности вождя большевиков. В них в том числе рассказывается, как смерть Ленина переживали высокопоставленные партийные деятели, а также простые рабочие и крестьяне.

Огромный интерес представляет книга «На смерть Ленина» на портале Президентской библиотеки, принадлежащая перу видного советского деятеля Григория Зиновьева (1883–1936). Зиновьев описывает день похорон Ленина и неделю после этого:

«Видели ли мы за все пережитые годы картину более величественную, чем та, что мы четвёртые сутки наблюдаем по всей Москве? Видели ли вы когда-нибудь ранее такую прекрасную единую народную массу, такой живой прибой сотен тысяч пролетариев, которые сами организуются тут же на улицах, которые день и ночь в нынешнюю зимнюю стужу стоят и ждут своей очереди зайти поклониться праху вождя?… Народная масса как будто второй раз переживает Великую Октябрьскую революцию».

Далее он цитирует письма рабочих на смерть вождя:

«Дорогой отец наш! – пишет один из них. – Ты ушёл от своих детей навеки, но твой голос, слова твои никогда не умрут в наших пролетарских сердцах. Мы великими тысячами идём проститься с дорогим нашим вождём, мы плачем у гроба твоего. Отец наш своей смертью нанёс нам тяжёлый удар. Мы, читая газеты, думали, что вернётся он скоро к нам, и мы ждали его каждую минуту, но злая болезнь отняла у нас незабвенного отца – отца всего мира. Мы знаем, что скоро настанет тот час, когда со всех стран мира посыплются на твою горячую могилу венки; твоя могила вечно останется в памяти каждого честного гражданина. Она вечно будет цвести, она никогда не будет сухой. Не утренняя летняя роса будет кропить её, а слёзы твоих детей, которые так горячо тебя любили и будут вечно преданы тебе».

Или вот что писал рабочий-шахтёр Тарасов: «Заболел. Дорожили каждым его часом. Ленин, живи! Ты один понимаешь нас, как никто! Нас, мужиков, царя растоптавших! А сегодня у каждого на сердце чёрные пятна. Закатилась звезда. Москва, Россия, Союз Республик облеклись в траур. Солнце померкло. Великого Ленина между нами не стало».

Подобные отклики, по словам Зиновьева, приходили из многих стран мира, в том числе Китая и Индии, «ведь именно угнетённые народы Востока больше всего воспринимают Владимира Ильича как лучшего своего друга».

Там же приводится оценка личности Ленина глазами А. М. Горького: «Должен сказать, что мои личные симпатии к нему не играют никакой роли в момент, когда я пишу о нём. Я рассматриваю его как существо, подлежащее моему наблюдению, наравне со всеми другими людьми и явлениями, которые не могут не интересовать меня как бытописателя моей родины. Вот этот человек говорит речь на собрании рабочих, он говорит удивительно простыми словами, железным языком, с логикой топора, но в его суровых словах я никогда не слыхал ни грубой демагогии, ни пошлого франтовства красивой фразой».

В книге «В. И. Ленин: очерк жизни и деятельности» (1924), размещённой на портале Президентской библиотеки, член Политбюро Лев Каменев писал: «Нечеловеческая, неудержимая жажда работы, неустанная мысль и беспощадная растрата своей энергии сломили этот богатырский организм и погасили навсегда жизнь любимейшего из любимых – нашего Ильича. Но его физическая смерть не есть смерть его дела. Ленин живёт в сердце каждого крестьянина-бедняка. Ленин живёт среди миллионов колониальных рабов».

Есть в электронном фонде Президентской библиотеки, представленном в более чем 750 центрах доступа по всей России и ещё в 38 зарубежных странах, книга «Ленин» 1920 года, изданная к 50-летию советского вождя. Примечательна она как минимум по двум причинам. Во-первых, в брошюре речь идёт об Н. Ленине – псевдониме, которым много лет подписывал свои статьи герой повествования, прежде чем повсеместно стали использовать форму «В. И. Ленин». Во-вторых, книга стала плодом сотрудничества двух авторов: Льва Каменева и Иосифа Сталина. Каждый в своём стиле оценил вклад Ленина в их общее дело.

Так, Каменев теоретизирует: «Для Ленина теория Маркса всё так же непреложна и целостна, является таким же ничем не заменимым орудием анализа, как основные алгебраические формулы для строителя-инженера».

А вот что читаем у Сталина: «Нередко товарища Ленина обвиняли в чрезмерной склонности к расколу, в непримиримой борьбе с примиренцами и пр. Несомненно, и то и другое имело место в своё время. Но не трудно понять, что наша партия не могла бы избавиться от внутренней слабости и расплывчатости, не могла бы достичь присущей ей силы и крепости, если бы не изгнала из своей среды непролетарские, оппортунистические элементы».

Безусловный интерес вызывают и фрагменты кинохроники «Похороны В. И. Ленина, 23–27 января 1924 года. Борьба за власть после смерти В. И. Ленина».

«21 января в 6 часов 50 минут вечера Владимир Ильич скоропостижно скончался. Похороны в субботу вечером. Секретарь ЦК Сталин», – говорит голос за кадром.

Видео рассказывает о похоронах пролетарского вождя и о внутрипартийной борьбе, вызванной его смертью. Фотографии и кинодокументы дают представление о членах и кандидатах в члены Политбюро: И. В. Сталине, Ф. Э. Дзержинском, М. И. Калинине, Л. Б. Каменеве, Г. И. Зиновьеве, М. П. Томском, А. И. Рыкове, М. В. Фрунзе, К. Б. Радеке, Г. И. Петровском, Л. Д. Троцком, В. В. Куйбышеве и др. На исторических кадрах у гроба сидит Н. К. Крупская, сменяется караул, соратники несут гроб по улицам Москвы…

Особое чувство кинохроника вызывает в связи с тем, что будущие политические оппоненты Каменев, Зиновьев, Сталин находятся здесь «по одну сторону баррикад». Это потом Зиновьев и Каменев будут объявлены врагами народа.

Стоит отметить, что Владимир Ильич Ленин умер нестарым по сегодняшним меркам человеком – всего в 53 года. Есть разные версии причин его продолжительной болезни. Говорят, что на здоровье сказалось и покушение 30 августа 1918 года. Летом прошлого года, спустя 100 лет после описываемых событий, Президентская библиотека представила на своём порталеофициальные материалы о расследовании этого дела.

В книге Анри Гильбо «Владимир Ильич Ленин (описание его жизни)» (1924), доступной в электронном читальном зале Президентской библиотеки, автор вспоминает: «На следующий день после покушения Фанни Каплан на Ленина Троцкий был выразителем общего мнения о Ленине. Он сказал: „Когда думаешь, что Ленин может умереть, то кажется, что все наши жизни бесполезны, и перестаёт хотеться жить“».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки