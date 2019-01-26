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В Новороссийске сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали выставку детских рисунков

Первоклассники изобразили семью и сделали для полицейских  презентацию своих работ.

В рамках акции «Семья – это то, что с тобой навсегда» стражи порядка рассказали школьникам о ценности крепких семейных отношений, об уважении к старшим и младшим, о доверии  между близкими и родными людьми. Калейдоскоп ярких работ был представлен школьниками. Полицейские отметили и рисунки, и творческий подход каждого ребенка. Выставка продемонстрировала искренний и непосредственный детский взгляд на семейные ценности.  

Полицейские заметили, что ребята очень старались и вложили душу в свои произведения, а также  напомнили, что всегда готовы прийти на помощь и поддержать в непростой ситуации.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Культура

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