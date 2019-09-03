В СДК Небуга завершили комплектацию нового оборудования

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На днях в Доме культуры села Небуг была завершена комплектация оборудования. 3 сентября технические новинки местного очага культуры, а также проведенный недавно ремонт помещения оценил депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

Деньги на это укрепление материально-технической базы, в которую входили одежда сцены, световая и звуковая аппаратура, кресла, были выделены и по краевой программе, и по проекту партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры».

- Сегодня небугский ДК можно назвать одним из образцовых в плане условий для работы и развития культуры нашем районе, - представила объект начальник отдела культуры района Юлия Данилова. – В прошлом году по краевой программе «Развитие культуры» на его капремонт было направлено 5 миллионов рублей. В этом году благодаря краевой программе и проекту «Единой России» мы потратили на оснащение Дома культуры 6 миллионов рублей.

Владимир Синяговский дал высокую оценку проделанной работе, заметив, что такой Дом культуры может быть примером полноценной реализации национальных и партийных проектов не только в районе, но и в целом по краю.

Источник: https://tuapseregion.ru/adm/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/37057/