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КТК - талантливым детям!

29 октября 2019года в Москве в Московском молодёжном центре "Планета КВН" прошёл торжественный Гала-концерт международного конкурса "КТК - Талантливым детям", в котором приняли участие и представители Новороссийска.

А я хочу вспомнить, как это проходило у нас! Приятные воспоминания!
С 27 по 30 сентября в Новороссийске проходил второй этап конкурса детского и юношеского творчества "КТК - Талантливых детям", в котором общественная организация Краснодарского края "Мир без границ" выступил региональным оператором по Краснодарскому краю и городу-герою Новороссийск.
Немного статистики:
Количество участников - 766 человек
Количество участников (ансамбли, солисты, хоры, оркестры) – 250 заявок
Количество присланных видео работ – 500
Количество педагогов, работающих с одаренными детьми в сфере
художественного образования, принимающих участие в конкурсе – 152 педагога
Количество населенных пунктов - 10 пунктов
Количество учреждений культуры и образования,
принимающих участие - 41 учреждение
Количество детей, принимающих участие в программе
мастер-классов - 87 участников
Количество педагогов, принимающих участие в программе
мастер-классов - 42 педагога
В заключительном гала-концерте приняли участие главный менеджер по связям с органами власти и общественностью АО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" Стороженко Игорь и первый заместитель главы города-героя Новороссийск Калинина Светлана.

Виталий Козырев

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Категория: Новости / Культура

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