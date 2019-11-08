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29 октября 2019года в Москве в Московском молодёжном центре "Планета КВН" прошёл торжественный Гала-концерт международного конкурса "КТК - Талантливым детям", в котором приняли участие и представители Новороссийска.

А я хочу вспомнить, как это проходило у нас! Приятные воспоминания!

С 27 по 30 сентября в Новороссийске проходил второй этап конкурса детского и юношеского творчества "КТК - Талантливых детям", в котором общественная организация Краснодарского края "Мир без границ" выступил региональным оператором по Краснодарскому краю и городу-герою Новороссийск.

Немного статистики:

Количество участников - 766 человек

Количество участников (ансамбли, солисты, хоры, оркестры) – 250 заявок

Количество присланных видео работ – 500

Количество педагогов, работающих с одаренными детьми в сфере

художественного образования, принимающих участие в конкурсе – 152 педагога

Количество населенных пунктов - 10 пунктов

Количество учреждений культуры и образования,

принимающих участие - 41 учреждение

Количество детей, принимающих участие в программе

мастер-классов - 87 участников

Количество педагогов, принимающих участие в программе

мастер-классов - 42 педагога

В заключительном гала-концерте приняли участие главный менеджер по связям с органами власти и общественностью АО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" Стороженко Игорь и первый заместитель главы города-героя Новороссийск Калинина Светлана.

Виталий Козырев