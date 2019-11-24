Всекубанские Суворовские чтения прошли в Краснодаре

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В Краснодарском государственном институте культуры сегодня, 22 ноября, прошли Всекубанские Суворовские чтения. Краевой фестиваль собрал школьников, студентов, представителей общественных и образовательных, военных организаций со всего края.

Открылось мероприятие театрализованным представлением с участием великого русского полководца Александра Суворова.

С приветственным словом к гостям и участникам обратился ректор КГИК, председатель Краснодарского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Зенгин:

"Сегодня мы подводим итоги целого года плодотворной патриотической работы. Главная цель Всекубанских Суворовских чтений – уважение к традициям и истории, почтение к своим предкам. Наш институт принимает активное участие в патриотической деятельности – это и акция "Лицо Победы", концерты, приуроченные к памятным датам, "Исторический клуб", который недавно открылся в вузе, а также акция "Исторический кинопоказ", которая начнется в 2020 году. Все это проводится для того, чтобы мы и молодежь помнили, знали. В течение года школьники и студенты, различные организации принимали участие в акциях, конкурсах и иных мероприятиях. Поздравляю всех участников с тем, что они соприкоснулись с этой историей – историей государства, своей семьи. С этого и начинается патриотизм".

Приказ по итогам чтений озвучил заместитель председателя Краснодарского отделения РВИО Сергей Третьяков. Представители разных организаций получили грамоты за активное участие в патриотическом воспитании молодежи, а также миниатюрные бюсты Александра Суворова. Наградили в этот день и победителей творческого конкурса среди школьников и студентов.

Завершился фестиваль красочным концертом народного оркестра, а также вокалистов эстрадно-джазового пения.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры