Онлайн-встреча Английского клуба Баллионовской библиотеки(12+)

«Космические путешествия или космический туризм» - именно так звучала тема очередной встречи английского дискуссионного клуба, которая состоялась 11 апреля в режиме Skype-конференции.

Сначала участники прочитали и перевели текст. Помогала им в этом руководитель клуба – Дитко Марианна. После выписывали из текста новые слова и фразы. Затем читали диалог, учились воспринимать смысл текста на слух, а также разгадывали интересный кроссворд о планетах солнечной системы.

Вторая часть была дискуссионной. Каждый рассказал о том, каким он видит в будущем космический туризм.

Следующая Skype-встреча английского дискуссионного клуба состоится в субботу, 18 апреля, в 14:00. Тема: «Как я провожу своё свободное время?».