/Культура/

Онлайн-встреча Английского клуба Баллионовской библиотеки(12+)

«Космические путешествия или космический туризм» - именно так звучала тема очередной встречи английского дискуссионного клуба, которая состоялась 11 апреля в режиме Skype-конференции.
Сначала участники прочитали и перевели текст. Помогала им в этом руководитель клуба – Дитко Марианна. После выписывали из текста новые слова и фразы. Затем читали диалог, учились воспринимать смысл текста на слух, а также разгадывали интересный кроссворд о планетах солнечной системы.
Вторая часть была дискуссионной. Каждый рассказал о том, каким он видит в будущем космический туризм.
Следующая Skype-встреча английского дискуссионного клуба состоится в субботу, 18 апреля, в 14:00. Тема: «Как я провожу своё свободное время?».
Ссылка на страницу: Marianna English club (Skype).
Добавляйтесь!

Источник: ЦГБ им. Баллиона

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Установлено происхождение овощей, выброшенных на свалку под Новороссийском

11 апреля свой 100 день рождения отметил прекрасный поэт Кронид Александрович Обойщиков (12+)

Онлайн-встреча Английского клуба Баллионовской библиотеки(12+)

Мир «обыденный» и мир «священный» в творчестве Николая Гумилёва

СУ СК РФ по Краснодарскому краю