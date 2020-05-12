Доцент института культуры победила в двух международных конкурсах

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Доцент кафедры театрального искусства Краснодарского государственного института культуры Наталья Астанкова победила сразу в двух международных конкурсах.

В международном конкурсе интернет-проекта "Синяя птица" Наталья Астанкова стала лауреатом I степени среди чтецов. Доцент КГИК представила прочтение стихотворения Марины Куниной "Каждый день судьбу благодарю…"

Конкурсы этого проекта проходят при поддержке министерств науки и высшего образования и культуры РФ.

С этим же произведением Наталья Владимировна победила в Пятом международном конкурсе "Таланты России" в общей номинации "Конкурс чтецов".

Источник: https://kgik1966.ru/