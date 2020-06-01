Алексей Воробьев рассказал, чем займется после пандемии

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Первым делом после пандемии я хочу выйти на сцену и дать большой концерт, рассказал в интервью радио Sputnik певец, режиссер Алексей Воробьев.

"Хочу увидеть людей перед собой, почувствовать их энергию, бежать к ним обниматься между песнями или во время песен, просто насладиться моментом единения и почувствовать, что я могу подарить людям радость не онлайн, не в прямом эфире, а по настоящему чувствовать этот обмен энергии и радость настоящей жизни", – рассказал Алексей Воробьев.

В изоляции каждый подстраивается под новые реалии, считает артист.

"Сейчас становится понятно, насколько важно, когда человек здоров. Потому что он может быть счастливым в любой ситуации, пока у него есть здоровье, с ним и с его близкими все хорошо. А продолжать активную жизнь можно и дома. Важно заниматься телом и сознанием. И не забывать про маленькие радости. Например, я катался по дому на мотоцикле, это было чрезвычайно интересно", – рассказал Алексей Воробьев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/