19 июня. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информирование подписчиков в социальных сетях библиотека начала с литературного поста, рассказывающего о русском поэте, публицисте, прозаике, офицере, участнике декабристских обществ – Федоре Глинка. В публикации было приведено небольшое стихотворение классика, отражающее его восприятие жизни.

Следующий пост был опубликован в социальной сети Инстаграм. В публикации сотрудники отдела массовой работы рассказали об американском певце Майкле Джексоне.

Данный пост был создан в рамках рубрики «Этот день в истории». Он рассказывал об интересном факте из творческой биографии знаменитого на весь мир певца.

Памятный пост был опубликован в социальных сетях библиотеки им. и был посвящен героическому подвигу воинов-десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской). Десантники вступили в бой со значительно превосходящим их по численности отрядом чеченских боевиков под руководством Хаттаба.

Следующий пост опубликован в рамках краевой акции «Время читать». Подписчики оценили креативный плакат с призывом к чтению.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В июне 2020 года 70-летний юбилей у Петра Ивановича Ткаченко. Дозорный и хранитель народной культуры – так называют Петра Ивановича его читатели. Это яркий писатель-публицист, острый литературный критик, терпеливый собиратель кубанского фольклора, неординарный мыслитель. Он не только любит и знает кубанские народные традиции, обычаи, но и как истинный патриот много делает для того, чтобы сохранить их.

К юбилею земляка сотрудники библиотеки подготовили видео пост «Мудрость традиций в книгах П. Ткаченко».

19 июня родился советский и белорусский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Василь Быков (1924-2003).

Василя Владимировича Быкова часто называют человеком, который выжил. Он не просто выжил, участвуя в боях на полях Великой Отечественной войны, но и остался в памяти многих любителей литературы как бессмертный автор героических произведений. Труды писателя прошли сквозь многие годы и были экранизированы именитыми режиссерами. Василю Быкову посвящен информационный пост.

Не все знают, что 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола. Праздник был учрежден для привлечения молодежи к спорту. Футбол был и остается самой популярной игрой планеты. Секрет его популярности в простоте и универсальности – в него можно играть где угодно и чем угодно. Кроме того, футбол учит детей дружбе, единению, командному духу, развивает физическую культуру и силу воли. С этим замечательным праздником познакомил информационный пост.

Днем позже публикации в социальных сетях библиотеки были посвящены знаменательным датам, связанными с литературой.

18 июня 1812 года родился русский писатель и литературный критик Иван Александрович Гончаров. В 1859 году был опубликован его роман «Обломов», который стал знаковым в русской литературе, породив такой термин, как «обломовщина». Выход в свет «Обломова» и громадный успех его у читателей принесли Гончарову славу одного из самых выдающихся русских писателей. Об этом рассказал информационный пост.

18 июня 1880 года в Москве был открыт Памятник Пушкину скульптора Александра Опекушина. Идея установить памятник поэту возникла в среде выпускников Царскосельского лицея, в котором ранее учился и сам Пушкин. Памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади - один из самых известных памятников Москвы и по праву считается одним из символов столицы.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова

Информационный видеопост под названием «К 110-летию со дня рождения поэта А.Т. Твардовского (1910–1971)» познакомил подписчиков с обзором жизни и творчества А.Т. Твардовского, а именно: детство писателя, начало творческого пути, особенности лирики 30-х годов прошлого столетия, предвоенные стихи, «Фронтовая хроника», работа в журнале «Новый мир». Особое внимание уделено стихотворениям: «Две строчки», «О войне», «Мы на свете мало жили», «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери».

При показе видео использован прием «Переворот страницы 3D» и прозвучали мелодии песен о Родине.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

В рамках проекта «Я очень русский человек», к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, опубликована поэтическая страница «Ты раскрой мне природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей», на которой подписчики познакомились с шедеврами пейзажных зарисовок в стихах поэта.

Библиотека-филиал № 8

В рубрике «Этот день в истории» было опубликовано несколько постов.

В этот день 1917 году по предложению военнослужащей Марии Бочкаревой был сформирован женский «батальон смерти». Смысл создания женских батальонов смерти состоял в том, чтобы поднять патриотический настрой армии и устыдить собственным примером солдат-мужчин, отказывающихся воевать. Инициатором создания первого женского батальона выступила старший унтер-офицер Мария Леонтьевна Бочкарева, кавалер Георгиевского креста и одна из первых русских женщин-офицеров.

Так же постоянные читатели могли увидеть и прочитать пост о трагедии и надеждах корабля «Челюскин».

19 июня 1934 года капитан Воронин подарил Сталину ленту со спасательного круга с надписью «Челюскин» – последнюю память с затонувшего корабля, за историческим походом которого следила вся страна. Задачей парохода «Челюскин» было отработать схему доставки грузов по трассе Северного морского пути за одну летнюю навигацию.

Подписчикам был предложен так же для просмотра отрывок их кинофильма «Челюскин».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Опубликован видеопост, в котором читательница библиотеки Марченко Оксана читает стихотворение «Две старых фотографии».

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, останутся в памяти людей, а время лишь подчеркивает их величие. Каждый год, 22 июня, мы вспоминаем то время, когда началась война. И пока жива память об этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше государство будет независимым, а народ – непобедим.

Второй пост был посвящен широко известной в военное время песни «Синий платочек». Подписчики узнали, что песня в довоенные годы звучала на пластинках в исполнении Екатерины Юровской. Простой текст, легкая вальсовая мелодия.

Военный вариант песни появился в 1942 году. Клавдия Ивановна Шульженко во время войны выступала со своим джаз-ансамблем на фронтовых концертах, чтобы поднимать боевой дух солдат.

Новые слова в песне появились благодаря 22-летнему лейтенанту, Михаилу Максимову. После одного из концертов он робко протянул Клавдии Ивановне свои стихи, которые ей очень понравились. С тех пор «Синий платочек» зазвучал в таком виде, в котором мы знаем эту песню. Всё та же мелодия вальса, но уже «строчит пулеметчик».

Информационный пост дополнен видео роликом: «Согдиана. Синий платочек»

В рамках акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, опубликованы виднопосты под хештегами #спорт_за_жизнь_без_наркотиков под названием «Мы выбираем спорт и здоровье», которые знакомят подписчиков с факторами, от которых зависит здоровье человека.

Источник: ЦГБ им. Баллиона