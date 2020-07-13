Онлайн-заседание киноклуба Президентской библиотеки – ко Дню победы русского флота в Чесменском сражении

/Культура/

15 июля 2020 года в 15:00 состоится заседание киноклуба Президентской библиотеки, посвящённое Дню победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года.

Зрителям будут показаны видеосюжеты, созданные специалистами мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история».

Заседание киноклуба будет транслироваться на портале Президентской библиотеки, на странице киноклуба в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале библиотеки.

Дата, ставшая столь значимой для российского флота, появилась в официальном календаре сравнительно недавно. 10 июля 2012 года в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены соответствующие изменения. Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны в Чесменской бухте, произошедшее 25–26 июня 1770 года, предопределило поражение Османской империи. По мнению известного историка Бориса Кипниса, «Чесменская победа – самая героическая и блестящая победа Русского флота. Чесма – это вершина, это – романтический порыв, образец коллективного действия моряков...».

Зрители увидят видеосюжет, который расскажет об истории Чесменского сражения, о его героях и их судьбах, о значении этой победы в рамках войны с Турцией1768–1774 годов – в кадре события того времени прокомментирует специалист по военной истории Евгений Гурьев. Во втором видеосюжете под названием «Чесменская церковь» её настоятель протоиерей Алексий Крылов расскажет об истории храма, Чесменского дворца и Чесменского кладбища, а также о значении победы русского флота в Чесменском сражении для истории России.

В заключение будет показан ролик Центрального военно-морского музея, раскрывающий экспозицию музея, посвящённую Чесменскому сражению.

Приглашаем к просмотру киноклуба всех, кто интересуется историей военно-морских сил России и историей своей страны.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки