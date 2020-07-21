Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы «Импульс»

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Медиагруппа «Россия сегодня» открыла седьмой сезон конкурса государственной социальной рекламы «Импульс» — прием работ 2020 года стартовал на его сайте: https://konkurs-impulse.ru/. К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации. Прием заявок открыт до 9 октября.

В 2020 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в семи основных номинациях — аудиореклама, блогер, буклет, видеореклама, наружная реклама, плакат и рекламная кампания.

Экспертное жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств, представители федеральных органов государственной власти, определит победителей конкурса. Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи Рунета, проголосовав на сайте конкурса в ноябре 2020 года. Новых лауреатов конкурс «Импульс» объявит в конце декабря. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

Обладателем Гран-при-2019, главной награды конкурса «Импульс-2019», а также первого места в номинации «Лучшая рекламная кампания» стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с проектом «Подростковая агрессия».

«Импульс» — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» выступает международная медиагруппа «Россия сегодня». Председателем жюри является генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Источник: МИА «Россия сегодня»