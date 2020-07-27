Византийский выбор Руси и подвиги ледокола «Красин» - на портале Президентской библиотеки

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На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» в режиме онлайн транслируются фильмы и видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой трансляций, к празднованию знаменательной даты – Крещению Руси, Президентская библиотека подготовила к показу видеолекции, рассказывающие о внешней политике киевского князя Владимира Святославовича накануне этого исторического события; причинах, побудивших его принять решение в пользу византийского пути развития государства.

На этой неделе пользователи смогут узнать также о том, что на Руси в IX – первой трети XIII века значила княжеская власть. Этой теме посвящена видеолекция, которая будет демонстрироваться на портале учреждения.

Кроме того, благодаря трансляциям в режиме онлайн, можно будет погрузиться в эпоху Смуты начала XVII века, вспомнить о «ненастоящем царе» Лжедмитрии I и князе Дмитрии Пожарском, возглавившем народное ополчение.

Видеолекции, которые будут показаны на портале библиотеки, расскажут также об основных аспектах государственной и социальной политики Екатерины Великой, о новейших исследованиях жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова.

Не выходя из дома, можно будет побывать на знаменитом ледоколе «Красин», познакомиться с его историей, трудовыми буднями и подвигами, посетить выставку, подготовленную совместно Президентской библиотекой и Музеем «Ледокол «Красин» к столетнему юбилею судна. Об этом рассказывает фильм «Ледокол „Красин“. 100 лет в истории России».

О сохранившихся граффити в храмах Великого Новгорода – Софийском соборе и Георгиевском соборе Юрьева монастыря – любители истории узнают из документальных фильмов, подготовленных Президентской библиотекой.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание.

Всегда рады встречам на нашем портале!

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts