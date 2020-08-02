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Владимир Синяговский о ремонте культурно-спортивного комплекса в пос. Тюменский
В культурно-спортивном комплексе поселка Тюменский завершен ремонт кровли. Объем работ масштабный. Помимо кровли, во всем здании полностью меняют систему отопления, вентиляции, ремонтируют помещения.
Средства – шесть миллионов рублей – выделены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры», а так же из казны Небугского поселения.
"Очень важно, что в связи с карантинными и ограничительными мероприятиями не смещались контрольные сроки ремонта данного объекта. В свою очередь уверен, что жители Небугского сельского поселения с удовольствием будут проводить досуг в этом комплексе," – отметил Владимир Синяговский.