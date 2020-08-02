Владимир Синяговский о ремонте  культурно-спортивного комплекса в пос. Тюменский

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В культурно-спортивном комплексе поселка Тюменский завершен ремонт кровли. Объем работ масштабный. Помимо кровли, во всем здании полностью меняют систему отопления, вентиляции, ремонтируют помещения.

Средства – шесть миллионов рублей – выделены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры», а так же из казны Небугского поселения.

"Очень важно, что в связи с карантинными и ограничительными мероприятиями не смещались контрольные сроки ремонта данного объекта. В свою очередь уверен, что жители Небугского сельского поселения с удовольствием будут проводить досуг в этом комплексе," – отметил Владимир Синяговский.