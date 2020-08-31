Ученые МГУ подтвердили, что сельхозпродукция из Плавского радиоактивного пятна (Тульская область) безопасна для человека

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Сотрудники географического факультета и факультета почвоведения МГУ исследовали содержание тяжелых металлов и радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, выращенной на черноземах Тульской области, в пределах так называемого Плавского радиоактивного пятна.

Это зона проживания людей с правом на отселение в силу высокого загрязнения цезием-137 после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), которая произошла в 1986 г.

Сотрудники и учащиеся кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета и кафедры радиоэкологии и экотоксикологии факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках госбюджетного финансирования проанализировали пахотный слой черноземов и четыре сельскохозяйственные растения: сою, пшеницу, козлятник и кострец (последние два используются на корм скоту). Во всех растениях анализировали корни и надземную фитомассу (побеги и листья), а также пшеничные зерна и соевые бобы.

— После аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор на многих землях сельскохозяйственного назначения повышен радиационный фон. Но стоит ли их забрасывать и не использовать в силу существующей радиофобии? Мы изучили возможность использовать эти земли для народнохозяйственных нужд без опасения за здоровье человека или сельскохозяйственных животных, – рассказал старший научный сотрудник географического факультета МГУ, ответственный исполнитель работ, связанных с анализом содержания тяжёлых металлов, Иван Семенков.

— По нашим данным, несмотря на сохранение превышений нормативов содержания цезия-137 в черноземах Плавского радиоактивного пятна, в растительной продукции (сое, пшенице, козлятнике и костреце) уровни содержания стабильных и радиоактивных загрязнителей (свинца, марганца, мышьяка, хрома, меди, ванадия, никеля, цинка, цезия-137 и других) не превышают нормативы. Следовательно, растения безопасны для потребления человеком и сельскохозяйственными животными. В культуры, которые мы изучили, цезий-137 переходит слабо благодаря двум естественным механизмам. Необменная сорбция в почвах переводит цезий в соединения, которые не доступны растениям. А биохимические барьеры в корнях препятствуют поступлению токсикантов в надземные органы, – отметила старший преподаватель факультета почвоведения МГУ, ответственный исполнитель работ, связанных с анализом содержания радионуклидов, Татьяна Парамонова.

Таким образом, параметры накопления тяжелых металлов в сое, пшенице, козлятнике и костреце не отличаются от характеристик сельскохозяйственных растений других территорий, которые не были подвержены радиоактивному загрязнению.

В 2020-2021 гг. ученые планируют проанализировать и другие культуры, например, кукурузу и картофель на содержание в них тяжелых металлов.

Источник: Географический факультет МГУ