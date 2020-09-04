Фильмы и лекции о блокадном Ленинграде – на портале Президентской библиотеки

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На сайте Президентской библиотеки в режиме онлайн с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы и видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой онлайн-трансляций, накануне и 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, Президентская библиотека на своём портале предлагает пользователям познакомиться с удивительными людьми – Нинель Викторовной Краснолуцкой, которая ребёнком все страшные 900 дней блокады пережила в осаждённом городе, и Владимиром Фёдоровичем Артёмовым, участником прорыва блокады Ленинграда.

Не выходя из дома, можно будет посетить выставку Президентской библиотеки «Блокада: Хроника жизни», на которой представлены уникальные документы: дневники, фронтовые письма, плакаты, книги, кино- и фотохроника блокадного времени.

«О войне и о победе языком книги» – тема лекции, представленной в рамках просветительского проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о России“». В основе видеолекции – произведения Ольги Берггольц и авторов «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Также на этой неделе на портале библиотеки будут показаны: фильм «Бородино. Битва гигантов» из коллекции документальных фильмов Русского Исторического Канала, рассказывающий о крупнейшем сражении Отечественной войны 1812 года; видеоролик «Крестьянская реформа 1861 года», который познакомит с коллекцией Президентской библиотеки, посвящённой отмене крепостного права; видеолекция «Живое слово Л. Н. Толстого: языковые инновации писателя».

Вряд ли оставит кого-либо равнодушным документальный фильм по экспозиции Музея политической истории России, снятый сотрудниками Президентской библиотеки. «Смертная казнь: за и против» – так называется фильм, призывающий к размышлениям над этой сложной темой.

О жизни и деятельности революционера, политического деятеля, главы Всероссийской ЧК пойдет речь в видеолекции «Неизвестный Дзержинский».

Любителям истории и архитектуры будет интересен видеофильм «Самый умышленный город – памятник, созданный государством», в котором рассказывается об основании и развитии исторического центра Санкт-Петербурга в период с 1703 по 1820-е годы. В фильме представлены карты города XVIII–XIX веков, копии архивных документов, книжные и периодические издания, посвящённые истории Петербурга и градостроительству в России.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки