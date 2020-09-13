11 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Ежегодно в России 11 сентября отмечается День трезвости, и 2020 год не исключение. В этот день по всей стране проводятся мероприятия и акции, призванные напомнить о вреде алкоголя.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили тематический пост о здоровом образе жизни, который был размещен в социальных сетях учреждения.

В публикации рассказывалась история учреждения Дня трезвости, а также были представлены некоторые интересные факты о вреде алкоголя.

Еще одна публикация была приурочена ко Дню трезвости, но рассказывала читателям о книге, посвященной тому, как начать вести здоровый образ жизни. Это произведение авторства Тома Рата «Ешь, двигайся, спи».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Всероссийский день трезвости - это повод для разговора о ценности жизни и здоровья. Ресурсы человеческого организма рассчитаны на более долгую жизнь. На сегодняшний день существуют научные исследования врачей о долгожительстве. Однако до сих пор победить природу и приблизиться хотя бы к отметке в сто лет удается лишь единицам.

Подписчикам был предложен информационный пост «Азбука долголетия», в котором содержатся основные секреты молодости и долголетия от мудрых старцев. В целом, секреты долголетия рекордсменов по продолжительности жизни сводятся к достаточно простым правилам.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

К Всероссийскому дню трезвости опубликован видеоролик «Опасное погружение». Это проект организации «Общее дело», в котором простым детским языком рассказывается о пагубном влиянии алкоголя на организм.

Сегодня Всероссийский День трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Информационно-познавательный видео пост «Будущее принадлежит трезвым нациям» приурочен ко Дню трезвости в России, который празднуют на двух уровнях - всероссийском (11 сентября) и международном (3 октября). В 2020 году эти дни выпадают на пятницу и субботу соответственно.

В обе даты, в которые принято в нашей стране отмечать День трезвости, благотворительные и общественные организации проводят городские мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и призывающие ограничить употребление алкоголя.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

В канун 182-й годовщины основания любимого города-героя Новороссийска опубликована виртуальная викторина «Цвети и здравствуй город мой родной».

Вы знаете, кто создал памятник отцам-основателям города? Как раньше называлась улица Советов? Что за древнее поселение стояло на месте Новороссийска? Когда был основан Южный район, где находится молодежная библиотека

Во Всероссийский день трезвости опубликована викторина «Молодежь за здоровый образ жизни» в приложении «Тесты». Как поддерживали идею здорового образа жизни в России в Средневековье и наше время, исторические факты и высказывания великих о трезвости – все эти вопросы представлены в викторине.

Источник: ЦГБ им. Баллиона