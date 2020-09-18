/Культура/

Прямой эфир «Малая Земля героями защищена»

В прямом эфире социальной сети Инстаграм Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 17 сентября состоялось памятное военно-патриотическое мероприятие, приуроченное к 77 годовщине со Дня освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Встреча носила название «Малая Земля героями защищена».

Лекция началась с рассказа сотрудника отдела массовой работы о том, как летом 1942 года развивались события на территории Кубани и Новороссийска. После  библиотекарь говорила об оккупации города, «Рубеже обороны» и неудавшихся фашистских планах. Отдельная страница мероприятия была посвящена военно-морскому десанту Цезаря Львовича Куникова. А завершилась программа рассказом об освобождении Новороссийска 16 сентября 1943 года.

После для слушателей выступила новороссийская поэтесса,  активист клуба старожилов и любителей истории «ИСТОКИ» - Чернышева Валентина Петровна. Гостья пересказала авторский рассказ «Мирные», в котором идет речь о том, как в сентябре 1943 года в разрушенный оккупантами Новороссийск вернулись местные жители. Также Валентина Петровна прочитала несколько стихотворений, продемонстрировала музыкальные видеоклипы.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Упаковка из гофрокартона: причины популярности

Прямой эфир «Малая Земля героями защищена»

17 сентября. Библиотеки в социальных сетях

Имитация правосудия: судья, в апреле сбивший краснодарца, до сих пор не привлечён к ответственности

Школьников и студентов приглашают к участию в интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире»