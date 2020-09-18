Прямой эфир «Малая Земля героями защищена»

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В прямом эфире социальной сети Инстаграм Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 17 сентября состоялось памятное военно-патриотическое мероприятие, приуроченное к 77 годовщине со Дня освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Встреча носила название «Малая Земля героями защищена».

Лекция началась с рассказа сотрудника отдела массовой работы о том, как летом 1942 года развивались события на территории Кубани и Новороссийска. После библиотекарь говорила об оккупации города, «Рубеже обороны» и неудавшихся фашистских планах. Отдельная страница мероприятия была посвящена военно-морскому десанту Цезаря Львовича Куникова. А завершилась программа рассказом об освобождении Новороссийска 16 сентября 1943 года.

После для слушателей выступила новороссийская поэтесса, активист клуба старожилов и любителей истории «ИСТОКИ» - Чернышева Валентина Петровна. Гостья пересказала авторский рассказ «Мирные», в котором идет речь о том, как в сентябре 1943 года в разрушенный оккупантами Новороссийск вернулись местные жители. Также Валентина Петровна прочитала несколько стихотворений, продемонстрировала музыкальные видеоклипы.

Источник: ЦГБ им. Баллиона