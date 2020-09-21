20 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Известно, что международный Каннский кинофестиваль считается самым престижным кинофестивалем в мире. Впервые он проводился в 1946 году в курортном городе Канны на французском Лазурном берегу. Тем не менее, история учреждения Каннского фестиваля интересна.

«Песнь люда и пламени» - одно из самых популярных произведений современности. Его автор - Джордж Рэймонд Ричард Мартин 20 сентября отмечает свой 72 День рождения.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

20 сентября - День Кубанской семьи празднуется в Краснодарском крае ежегодно каждое третье воскресенье сентября. Праздник учрежден в 2005 году Законодательным Собранием Краснодарского края.

Сотрудники библиотеки подготовили к этому дню видео презентацию.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

100 лет в обед! Сотрудники библиотеки познакомили подписчиков с творчеством советского композитора

В минувшие выходные музыкальный мир отметил столетний юбилей известного советского и российского композитора Карэна Хачатуряна (19.09.1920 – 19.07.2011) – племянника великого композитора Арама Хачатуряна.

Увлекательная видео презентация, посвященная народному артисту РСФСР, Лауреату Государственной премии СССР и Российской Федерации знакомит подписчиков не только с насыщенной жизнью и творчеством ученика знаменитых С. Прокофьева и Д. Шостаковича, но и открывает много нового и интересного. Например, гости узнали, что Карэн Суренович – автор музыки к известному детскому трехактному балету «Чипполино» (1972 г.), который обошел все балетные сцены нашей страны и был поставлен за рубежом (в Софии и Токио).

Сонаты и симфонии, музыка к кино- и мультипликационным фильмам, театральным постановкам, балетам и опереттам. На счету композитора даже государственные гимны африканских республик Сомали и Занзибара!

Музыка и композитор – они прожили долгую жизнь, полную мелодий и ритмов. И именно благодаря ей имя Карэна Хачатуряна навсегда вписано в Историю Музыки.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост «День работников Леса» посвящен людям, отдавшим свою жизнь зеленому миру деревьев, кустарников, трав, животных и птиц каждое третье воскресенье сентября празднуют свой День.

Подписчики узнали историю учреждения праздника, а так же о специальном лесном хозяйстве и его деятельности, и данных о том, сколько квадратных километров занимает в России лес и еще много интересного

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Информационный пост «Кругосветное путешествие Магеллана» рассказывает о событии 20 сентября 1519 года, когда из испанской гавани Сан Лукар-де-Баррамеда вышла морская экспедиция под руководством Фернана Магеллана, состоявшая из 5 кораблей с запасом провизии на два года. Штатный состав флотилии насчитывал порядка 300 человек.

Это было первое в истории кругосветное путешествие и одно из величайших событий XVI века.

В ходе экспедиции была обнаружена гигантская акватория, названная впоследствии Тихим океаном, подтверждена теория шарообразности Земли, а также тот факт, что большую часть поверхности нашей планеты занимает не суша, как думал Колумб, а вода. Путешествие длилось три года и завершилось 6 сентября 1522 года под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Домой в Испанию удалось вернуться только одному кораблю с 18 членами экипажа. Сам Магеллан был убит в 1521 году на Филиппинских островах.

Источник: ЦГБ им. Баллиона