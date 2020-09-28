26 – 27 сентября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона День встречи со старыми друзьями – еще один необычный праздничный день в календаре.

Но его цель, безусловно, значима, ведь она состоит в том, чтобы подчеркнуть ценность дружбы между людьми в любом возрасте.

Сотрудники отдела массовой работы опубликовали заметку в социальных сетях библиотеки об этом празднике, напомнив подписчикам истинное понятие слова «друг».

Просмотр доступен по ссылке: https://vk.com/novorossbiblioteka? w=wall-25663784_8200

Дополнительная публикация также была приурочена ко Дню встречи со старыми друзьями. На этот раз библиотекари предложили вспомнить самое знаменитое произведение французского писателя, поэта Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Просмотр доступен по ссылке: https://www.instagram.com/p/CFlhkYeJza9/

27 сентября ежегодно отмечается День туризма. Специально к этой дате сотрудники отдела массовой работы подготовили несколько публикаций.

В заметке в социальной сети ВКонтакте была представлена общая информация о празднике, путешествиях, туризме: https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_8202

А в Инстаграм была опубликована подборка тематических цитат выдающихся личностей о путешествиях: https://www.instagram.com/p/CFoCIXXpn2E/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Всемирный день туризма - это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля! Об этом празднике информационный пост.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://www.instagram.com/p/CFn0EUZCWdw/

https://vk.com/bibl_pavlenko?w=wall-130946670_1824

https://ok.ru/g.novoross/topic/152172612863243

https://www.facebook.com/100002833686552/videos/2961845943919833/ ?extid=OldT8D0aPFjnyxdm

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Библиотекари продолжают знакомить подписчиков с журналами из фонда библиотеки.

Вниманию представлены очередные номера литературно- художественного журнала приключений, научных гипотез и фантастики – «Чудеса и приключения».

Журнал рассчитан на широкую аудиторию — на тех, кого привлекает все необычное, интересное, познавательное, кто всегда стремиться узнать о том удивительном, что существует в окружающем нас мире. Несмотря на простое название, журнал многогранен и включает в себя множество интереснейших рубрик: «Загадки человечества», «Столкновение с неопознанным», «Аномальные зоны», «Сто лет назад», «Тайны истории», «Чудеса природы» и, конечно же, рубрика «Письма», где читатели делятся своими жизненными историями.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/ballion.filial7?w=wall467105342_669%2Fall

https://ok.ru/profile/575450654031/statuses/152543896775503

https://www.instagram.com/p/CFl_QvDKXvL/

Обзор литературно-художественного журнала "Смена" знакомит сразу с тремя выпусками.

«Смена» № 7: массивные сооружения, в виде гибких мостов, выдерживающих непосильную нагрузку, являются инженерно-техническим шедевром.

На 319-й странице журнала воспоминания белорусской красавицы, обладающей непреходящим чувством прекрасной справедливости.

«Смена» № 8: Ольгу не покидало абсолютно точная одинаковость, перерастающая в определяемую замкнутость.

На 78-й странице о том, как складывается непростая образцово- показательная жизнь упоминаемой творческой личности, застрявшей в размышлениях над личностным бытием.

«Смена» № 9: Денис Логинов: Гессенское проклятие российских царей. Дарья Парчинская, Владимир Хотиненко: «Хочу не разочароваться в этом мире». Елена Воробьева, Дмитрий Воронин: «Я всегда знал, что моя профессия будет творческой».

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/ballion.filial7?w=wall467105342_670%2Fall

https://ok.ru/profile/575450654031/statuses/152543896775503

https://www.instagram.com/p/CFoadNzqMQI/

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

К Всемирному дню моря сотрудники разместили онлайн-викторину «Кто в морях не бывал, тот чудес не видал» для тех, кому интересно узнать о морях что-то новое и интересное, а также проверить свои уже накопленные знания.

Викторина состоит из 13 вопросов на знание морей нашей планеты и морского дела.

Просмотр доступен по ссылкам:

http :// ballion . ru /викторины/кто-в-морях-не-бывал-тот-чудес-не-вида/

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост из цикла "Я знаю что нельзя" знакомит подписчиков с простыми правилами защиты от гриппа, коронавируса и ОРВИ. Так же рассказано о группах людей, которые находятся в группе риска.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://www.instagram.com/p/CFov8E5pbDw/

https://vk.com/id458156701? z=photo458156701_457239262%2Fwall458156701_105

Источник: http://ballion.ru/