В КГИК прошел Выпускной бал

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В Краснодаре состоялся Выпускной бал в самом творческом вузе Кубани. Краснодарский государственный институт культуры выпустил 364 студента.

Грандиозный праздник с трогательными моментами: вуз в самых лучших своих традициях проводил выпускников в самостоятельную жизнь.

"Вы сегодня получаете дипломы, которые дают полноценный доступ в профессиональную жизнь. Я уверен, она сложится успешно. Те знания, что вам здесь дали, будут этому способствовать. И спасибо вашим родителям, которые всегда вас поддерживали, которые подарили нам таких талантливых студентов. Преподаватели института все это время отдавали каждому из вас частичку своей души: воспитывая, передавая свои знания. Их теплота навсегда останется с вами. Какую бы должность в дальнейшем ни занимали, вы всегда будете вспоминать студенческую жизнь и свой институт культуры. Никогда не останавливайтесь, стремитесь к высотам. С праздником!" – поздравил виновников торжества ректор КГИК Сергей Зенгин.

Традиционная церемония роз для выпускниц, селфи ректора на память с парнями, трогательный ролик о студенческих годах, номера с любимыми педагогами, клятва. Многие выпускники – артисты студенческих ансамблей, которые на протяжении нескольких лет выходили на сцену концертного зала радовать зрителей. И в этот вечер они тоже подготовили творческие сюрпризы, слова благодарности.

В этом году красные дипломы вручили 151 выпускнику. Совсем скоро талантливых специалистов заберут в известные профессиональные коллективы края, они станут специалистами библиотечной отрасли, артистами театров, пополнят ряды сотрудников телеканалов, откроют свои дизайнерские студии, устроятся работать в дома культуры. Выпускники института культуры всегда востребованы в профессиональной сфере не только края, но и разных регионов страны.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры