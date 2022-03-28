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"Без срока давности" пройдет в КГИК 29 марта
В Краснодарском государственном институте культуры 29 марта пройдет мероприятие "Без срока давности". Оно состоится в мультимедийной аудитории № 240.
Начало в 14:00
На мероприятии будет обсуждаться реализация всероссийского проекта "Без срока давности" в Краснодарском крае. В частности, издание книги-сборника "Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов о военных преступлениях нацистов против мирного населения Краснодарского края в 1942-1943 гг." , в работе над которой принимали участие педагоги и студенты института культуры. Фото — во вложении. Если захотите приехать, позвоните во вторник утром, пожалуйста
Наталья Созонова
Наталья Созонова