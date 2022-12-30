Депутат Госдумы Иван Демченко: теплые праздничные поздравления - в каждый дом...

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В Темрюкском районе активисты местного отделения Партии "Единая Россия", депутаты Совета муниципального образования Темрюкский район, главы поселений, члены местного политического совета и «Молодой гвардии» поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Как отметил Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели, внимание ветеранам в праздники должно быть уделено на высоком уровне. Праздники должны прийти в каждый дом.