Депутат поздравил ветеранов

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"Внимание и забота о тех, кто подарил нам мирное небо важно не только в праздничные дни - ветеранам необходимо наше внимание каждый день," - отметил поздравляя депутат Госдумы Иван Демченко.

Традиционно в преддверии праздников представители партии «Единая Россия» поздравляют наших Героев и передают теплые слова и новогодние сюрпризы.

В Темрюкском районе проживает 16 участников войны.

Каждый из них получил от Ивана Ивановича поздравление и подарок с доставкой на дом.

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