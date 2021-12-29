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Депутат поздравил ветеранов
"Внимание и забота о тех, кто подарил нам мирное небо важно не только в праздничные дни - ветеранам необходимо наше внимание каждый день," - отметил поздравляя депутат Госдумы Иван Демченко.
Традиционно в преддверии праздников представители партии «Единая Россия» поздравляют наших Героев и передают теплые слова и новогодние сюрпризы.
В Темрюкском районе проживает 16 участников войны.
Каждый из них получил от Ивана Ивановича поздравление и подарок с доставкой на дом.
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