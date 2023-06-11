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Депутат Госдумы Иван Демченко: вклад каждого из нас в экосистему увидят будущие поколения!

В связи с празднованием Дня эколога за многолетний добросовестный труд, большую работу по организации решения вопросов охраны окружающей среды и природопользования в Абинском районе благодарственные письма депутата Госдумы РФ Демченко Ивана Ивановича  вручены тем, кто вносит свой вклад в сохранение экологии края.

 

Особые слова благодарности прозвучали в адрес Лазаревой Вероники Сергеевны, начальника отдела охраны окружающей среды управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации район;

Грицай Елены Николаевны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 38;

Желиба Юлии Леонидовны, главного специалиста по вопросам агропромышленного комплекса МКУ «Административно-техническое управление» район.

В церемонии приняли участие глава Абинского района Вячеслав Иванов и помощник депутата Госдумы Елена Холошина.

 ? Уверен, все добрые инициативы наших земляков станут основой не только в  традиционных акциях и благотворительных марафонах, но и будут осязаемы для наших детей и внуков, - прокомментировал Иван Иванович.

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Категория: Новости / Культура

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