Депутат Госдумы Иван Демченко в День образования Краснодарского края отметил работу мастериц из Абинского района

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Мастерицы из станицы Холмской представили оригинальную карту Кубани на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия». Ирине Луцевой доверили сделать вышивку нашего региона на карте страны.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что сохранение традиций и любовь к истории страны помогает отстаивать наши исконные ценности - семью, веру, честь предков.

Народные художественные промыслы часть общих культурных ценностей. Неслучайно в прошлом году Указом Президента на федеральном уровне установлен праздник - День народных художественных промыслов.

Потому их развитие важно не только и не столько с экономической точки зрения.

Иван Иванович поблагодарил всех, кто помогает сохранять историческое наследие и приобщает детей к нашему исконному творчеству, участвуя в объединяющих мастеров проектах.