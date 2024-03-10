Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил с 8 марта женщин – волонтеров, помогающих бойцам СВО

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Большая часть волонтерской работы легла на плечи женщин – жен, матерей и дочерей защитников Отечества. Именно они неустанно плетут маскировочные сети, ведут сборы на покупку амуниции и техники, готовят для военнослужащих полуфабрикаты, вяжут носки и перчатки, чтобы и в окопах они чувствовали частичку домашнего тепла.

Одна из тысяч таких женщин – Елена Александровна Личман. С Международным женским днем ее поздравил депутат ГосДумы Иван Демченко.

В самом начале СВО она начала вязать теплые носки и передавать бойцам посылки с гуманитарной помощью. Познакомившись с другими волонтерами, создали группу "За Россию" во главе с Евгением Кирилюком – сегодня они объединяют более девятисот добровольцев.

Военнослужащие обратились к волонтерам с просьбой – им нужны маскировочные костюмы "Леший". Участники группы "За Россию" оперативно откликнулись на обращение, освоив новое для себя направление. В этом женщинам помогли дети и внуки, по выходным в пошивочный цех приходят резать бахрому даже пятиклашки. Для них это не только первые уроки труда, но и возможность делом поучаствовать в помощи бойцам.

Шить костюмы Елене Личман помогает и дочь, приходя с детьми, пока они играют, она тоже режет – все в работе, все вместе дружной семьей.

Депутат Госдумы Иван Демченко с первых месяцев СВО оказывает помощь находящимся на передовой военнослужащим – за два года туда направлены сотни машин, квадроциклов, квадрокоптеров и антидроновых ружей, гуманитарной помощи. И каждый раз бойцы особо благодарят не только за технику, ежедневно спасающую им жизни, но вот такие пошитые волонтерами костюмы, сплетенные сети, связанные носки.

"С праздником, уважаемая Елена Александровна! В Вашем лице я поздравляю всех женщин-волонтеров, низкий всем поклон, здоровья, счастья и благополучия!", - обратился к волонтеру депутат Демченко.