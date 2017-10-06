К 830-ЛЕТИЮ НАПИСАНИЯ НЕПРЕВЗОЙДЁННОГО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЕ "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

"Слово о полку Игореве" - известнейший памятник древней русской литературы - описывает неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе с Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 г.). По времени написания "Слово" относят к 1187-1188 году.
По одному из источников утверждается, что рукопись обнаружена известным собирателем древностей графом А.И. Мусиным-Пушкиным в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря зимой 1791-1792 года - 225 лет назад. Переложение написано В.А. Жуковским 200 лет назад. С тех пор многие поэты, писатели, художники обращались к известнейшему памятнику древней русской литературы.
Литературный критик, публицист и прозаик Пётр Ткаченко 30 лет назад издал первую свою книгу "Слава Игоревой рати. Читая "Слово о полку Игореве". К иллюстрированию этой книги он привлёк интересного и талантливого художника Сергея РУБЦОВА.
Сергей Семенович Рубцов родился в 1938 г. в г. Пушкино Московской области. В 1957 г. году окончил Московское художественно-графическое училище, в 1967 году окончил Московский полиграфический институт. Член Союза художников России с 1997 г. Работает в станковой и книжной графике, станковой живописи. Ведущая тема творчества – история Древней Руси.