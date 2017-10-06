К 830-ЛЕТИЮ НАПИСАНИЯ НЕПРЕВЗОЙДЁННОГО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРАСОТЕ "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

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"Слово о полку Игореве" - известнейший памятник древней русской литературы - описывает неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе с Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 г.). По времени написания "Слово" относят к 1187-1188 году.