Из фонда Президентской библиотеки: стихия Чехова – жизнь и душа человека

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29 января 2018 года исполняется 158 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. На портале Президентской библиотеки можно найти электронные копии раритетных изданий, которые включают редкие произведения «раннего» Чехова, богатую библиографию, критику, фотографии, видеолекции, а также воспоминания современников о нём.

Сын таганрогского лавочника, выучившийся на врача, смыслом своей жизни сделал литературу. С короткими юмористическими рассказами начал печататься в журналах «Стрекоза», «Осколки» и других под псевдонимами Человек без селезёнки, Чехонте, Антошка и пр. Первый его сборник «Шалопаи и благодушные», который был подготовлен к печати в 1882 году, не увидел свет. Цензоры сочли, что молодой автор не по возрасту едко высмеивал пороки и уклад жизни добропорядочных обывателей.В дальнейшем эти рассказы Чехова станут предметом пристального изучения, часть из них будет включена в объёмные литературоведческие сборники, такие, например, как «А. П. Чехов: затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография» под редакцией М. Беляева и А. Долинина в очередном томе «Трудов Пушкинского дома при Российской академии наук» (1925).

Авторы собрали неопубликованные материалы по Чехову, воспоминания его друзей: А. И. Сувориной, Т. Л. Щепкиной-Куперник и А. Ф. Кони, присоединив к ним первые, не вошедшие в собрание сочинений произведения Чехова. «К этим безделушкам Чехова следует подойти как к ранним наброскам-этюдам молодого жизнерадостного художника; на них следует смотреть как на лёгкие вспышки его огромного таланта, ещё в ту пору не созревшего и не определившего настоящую свою стихию – жизнь и душу человека», – пишет автор предисловия М. Клёнский.

Современники Чехова и такие серьёзные исследователи его творчества, как А. Измайлов с работой «Чехов: 1860–1904: биографический набросок» (1916) иК. Полонская с книгой «Чехов» (1943) указывали на поразительную жажду жизни писателя, мягкий юмор и самоиронию. Не многие знали, что он серьёзно болел, когда писатель поехал на Сахалин. Результатом этой поездки Чехова стал большой пятилетний труд «Остров Сахалин», который впоследствии назовут художественным документом эпохи. В биографическом наброске Александра Измайлова можно найти такое высказывание Антона Павловича Чехова о Сахалине: «…это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный… Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение…».

Ф. Кони, воспоминания которого о Чехове приведены в упоминавшемся выше сборнике «А. П. Чехов: затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография» писал: «Он предпринял тяжёлое путешествие, сопряжённое с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся гибельно на его здоровье. Результат этого путешествия – его книга о Сахалине – носит на себе печать беспощадной траты автором времени и сил. В ней, за строгой формой и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных, чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки