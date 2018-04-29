Весенние каникулы на РЕН ТВ

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РЕН ТВ подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их запросмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

Изменения в сетке телеканала произойдут уже в субботу 28 апреля - зрители увидят лучшиедокументальные проекты РЕН ТВ. А в 13:00 на телеканале состоится премьера, впервые в эфире – 4 часа самых интересных фактов о том, как устроен мир, в новых выпусках «Загадок человечества» сОлегом Шишкиным. Самое смертоносное оружие и самые уродливые существа на планете, военныепровалы США и секреты современных тайных обществ, угроза извержения супервулкана в Европе итайны укреплений Третьего Рейха на Эльбрусе.

30 апреля на РЕН ТВ будет посвящено российскому кино. С 11:00 канал покажет три фильма АлексеяБалабанова подряд – культовые картины о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2», а также криминальнуюкомедию «Жмурки». В 17:30 их сменит «День Д» с Михаилом Пореченковым, а вечером на РЕН ТВпоявятся «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина. За первыми «Особенностями»последуют три их продолжения, посвящённые рыбалке, политике и подлёдному лову. Показлегендарных приключений генерала Иволгина, егеря Кузьмича и Льва Соловейчика продлится допоздней ночи.

Вторник 1 мая зрители РЕН ТВ проведут с любимыми героями главных отечественных мультфильмовсовременности. В праздничной программе запланированы все восемь частей франшизы о богатырях.Вечером канал покажет трилогию об Иване-Царевиче и Сером Волке, а также анимационный фильм«Как поймать перо жар-птицы». День мультфильмов на РЕН ТВ начнётся в 8:45.

Среду 2 мая РЕН ТВ посвятит новому документальному проекту Игоря Прокопенко «Русские булки 3»: с10 утра и до часа ночи зрители узнают новые невероятные факты об истории и традициях нашейстраны. А известные советские артисты – свидетели Великой Отечественной войны – расскажут оборьбе с фашистскими захватчиками.

Зачем Гитлер направил элитные подразделения СС в Мурманскую область? Мог ли знаменитыйалхимик Парацельс предсказать дату появления СССР? Откуда у египетских фараонов русские корни?Какие загадочные феномены мешали нашим космонавтам осваивать Луну? И в чём главные секретылюбви и красоты девушек Древней Руси?

Игорь Прокопенко раскроет секреты русского характера, выяснит, можно ли объяснить научноправославные чудеса, и проведёт традиционную викторину «Русских булок». Победитель розыгрышаотправится со съемочной группой РЕН ТВ в экспедицию к Пермскому треугольнику – главнойаномальной зоне России.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям