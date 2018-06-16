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В Краснодаре прошел мастер-класс Анатолия Цукера

Краснодарский государственный институт культуры посетил Анатолий Цукер – один из самых известных в стране музыковедов. Научный руководитель кафедры истории музыки Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова провел мастер-класс для преподавателей и студентов факультетов "Консерватория" и телерадиовещания и театрального искусства КГИК.

Анатолий Цукер говорил о классике в массовой музыке. Профессор рассказал о принципах введения классической музыки в кинематограф, в бардовскую и эстрадную песню, а также в джазовую традицию.

Анатолий Цукер - советский и российский музыковед и педагог, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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