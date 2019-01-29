Мы так считаем!

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10 февраля 2019 года в г. Краснодаре пройдет южно-российская Олимпиада по ментальной арифметике для школьников региона. Ее организатор - Международная Академия развития интеллекта «АМАКидс», владеющая новаторскими методиками образования.

Олимпиада – это демонстрация достижений учеников в ментальной арифметике и заявка на перспективу. Академия развития интеллекта «АМАКидс» представлена в 14 странах мира в 837 центрах.

В Краснодарском крае ментальную арифметику по версии АМАКидс изучают более 5 тыс. человек. Возросший интерес к новой методике привел к увеличению числа овладевших не только азами, но и продвинутыми способами ментального счета. В этой связи краевой формат Олимпиады оказался тесен юным талантам, и организаторы приняли решение о расширении рамок до южно-российских с тем, чтобы самые сильные ученики могли конкурировать с самыми сильными.

Так, к командам из традиционно «чемпионских» городов Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону впервые присоединились новички из Анапы, Кореновска, Славянска, станиц Каневская и Динская.

Победители южно-российской Олимпиады пройдут на российский уровень, и, затем, смогут проявить себя на мировой арене. Всемирный чемпионат 2019 года пройдет в онлайн режиме, чтобы снять финансовые проблемы с семей одаренных детей. Позиция АМАКидс – равные возможности для всех.

«Название АМАКидс состоит из двух слов: АМА - аббревиатура «академия ментальной арифметики» и Кидс - дети. Методика нацелена на освоение устного счета с помощью визуализации числового ряда. При этом, само умение считать с невероятной скоростью в АМАКидс рассматривается, как одно из преимуществ, но не самоцель. В целом, ребенок, овладевший методом, учится концентрировать внимание, углубляет память, развивает мышление, совершенствует воображение, - все эти новые возможности помогают детям добиваться успехов в учебе практически по всем предметам. Ментальная арифметика, таким образом, вовсе не эффектный счет, который так поражает впечатление, а база для творчества и овладения новыми знаниями, навыками», - считает директор «Академии развития интеллекта АМАКидс-Краснодар» Ирина Нагайкина.

Задания для участников Олимпиады делятся по уровню сложности и по уровню подготовки ученика, так дошкольник, занимающийся предметом больше года, вполне может решать более серьезные задачи, чем десятилетний школьник, изучающий ментальную арифметику полгода.

Южно-российская Олимпиада по ментальной арифметике обещает яркое и результативное зрелище, ведь в конкурсе будут принимать участие одаренные дети с внушительным списком побед и достижений.

Среди участников будет краснодарская школьница Злата Афанасова - десятая (!) в мировом рейтинге по ментальной арифметике. Сияна Мухина из г.Анапа, в 5 лет она стала финалисткой Международного чемпионата Amakids World Cup 2018 и несколько раз становилась лидером городского рейтинга. Денис Коновалов, 9 лет из г. Анапа, - весь срок своего обучения он уверенно возглавляет городской рейтинг, кроме того Денис занял 18 место в мире в международной онлайн-Олимпиаде в 2018 г. “Amakids Поколение Z”. Сочинец Роман Агапкин, бронзовый призер России в онлайн олимпиаде 2018 года. Михаил Мартиросян, финалист Амакидс world cup 2018 года, на протяжении 5 месяцев лучший в городе, он входит в топ-10 по России вот уже 4 месяца подряд.

Источник: «Академия развития интеллекта АМАКидс»