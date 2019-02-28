В рамках региональной недели депутат Госдумы встретился со школьниками Геленджика

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В Геленджике член фракции партии «Единая Россия» Владимир Синяговский посетил среднюю школу №2 имени адмирала Ушакова в городе-курорте Геленджике.

Здесь в декабре 2018 года по инициативе главы администрации города-курорта Геленджика Алексея Богодистова начался ремонт помещения мастерских, были приобретены станки для обработки дерева и металла, верстаки. Получился современный столярный класс.

Школьники показали депутату, как работают и что делают во время занятий на станках. Четыре школы Геленджика вошли в Федеральный партийный проект «Современна школа». Он нацелен на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Владимир Синяговский подчеркнул, что в наше время важно уметь работать руками, государство нуждается в специалистах рабочих профессий. «Хорошая инициатива, которая должна быть продолжена и, возможно, будет способствовать возрождению рабочих профессий,» - отметил депутат Госдумы.