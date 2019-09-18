«Новые» образовательные стандарты ухудшают перспективу развития для наших детей и страны. Заявление членов Комитета гражданских инициатив

/Образование/

18 сентября завершается период общественного обсуждения новых ФГОС — федеральных государственных образовательных стандартов для начальной и основной школы, разработанных под эгидой Министерства просвещения РФ. Считаем, что принятие этих проектов в существующем виде не решает ни одной действительно актуальной школьной проблемы, но, напротив, формирует новые риски и для школы, и для общества в целом.

Предлагаемые стандарты носят архаичный и имитационный характер.

Декларируя приверженность вариативности и персонализации образования, они подменяют содержание образовательного процесса — как цепи событий, происходящих со школьником и обеспечивающих его прогресс, — жестко зафиксированным набором учебного материала, по сути — единственным учебником, обязательным для прохождения всеми детьми по единому графику.

Поскольку именно этот набор, согласно проекту стандартов, будет контролироваться чиновниками, процесс обучения в школе и ограничится его зазубриванием. Перегруженные учителя, работающие на несколько ставок, и ученики, «рабочий день» которых длится 8–12 часов без учета факультативов и репетиторов, просто не смогут заниматься формированием необходимых в ХХI веке навыков, включая базовое умение учиться. Даже если процесс такого натаскивания увенчается успешной сдачей ЕГЭ, масса поступивших в ВУЗы студентов покинет их после первой же сессии — из-за отсутствия упомянутого навыка. Бессмысленность пребывания в школе сформирует базу для ценностного конфликта поколений, который будет развиваться по мере осознания подростками ограниченности их образовательного выбора и переключения их интереса за пределы архаичной и неинтересной школьной программы.

Проект предлагает негодные решения реальных проблем, дезориентирующие общество: вместо снижения нагрузки с помощью ее рационализации, а также модернизации подготовки педагогов — фиксацию учебного материала; вместо комфортного периода адаптации к школьной программе на новом месте для детей, переехавших из других регионов, — единственный учебник; возврат в начальную школу измерения скорости чтения — вместо развития навыков чтения смыслового.

При жесткой фиксации учебного материала невозможны персонализация образования и учет индивидуальных особенностей ученика, класса, конкретной школы. Это в полной мере относится не только к обычным, но и к селективным школам, нацеленным на работу с талантами. Единственное исключение из общего правила стандарты допускают для школ «имеющих статус федеральной и региональной инновационной площадки», но и оно касается только возможности самостоятельно перераспределять учебный материал по годам обучения, сам же набор они изменять не смогут.

Предлагаемые стандарты дезориентируют и систему государственного управления,

имитируя выполнение решений, принятых на политическом уровне. В частности, это касается выполнения поручений Президента России Владимира Путина №209 (февраль 2017 г.), №294 (февраль 2019 г.) и «майского указа» (2018 г.).

В первом из них от Министерства просвещения требовалось обеспечить «систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях». Ни о каких мониторинговых исследованиях, которые были бы учтены при разработке стандартов, общественности и профессиональному цеху неизвестно. Отсутствует анализ применения действующих ФГОС, что по сути означает игнорирование школьного опыта последних десяти лет. Ни о какой ориентированности на применение «навыков в реальных жизненных условиях» речь также не идет, потому что единообразие учебного материала предполагает единообразие жизненных условий в нашей разнообразной стране.

В поручении №294 сказано: «Правительству Российской Федерации обеспечить… обновление федеральных государственных образовательных стандартов.., в том числе с учётом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации». Семь этих приоритетов указаны в утвержденной Стратегии научно-технологического развития России и ориентированы на использование сквозных, междисциплинарных технологий. Но проект ФГОС жестко фиксирует предметное содержание образования — в ущерб развитию проектной деятельности, межпредметных и метапредметных навыков, навыков XXI века. Кроме того, с 2014 года одним из приоритетов государственной политики в России является реализация Научно-технологической инициативы, ориентированной на развитие девяти рынков будущего — от распределенной энергетики до искусственного интеллекта. НТИ никак не учитывается в проекте ФГОС.

Целью «майского указа» в образовании является «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» к 2024 году. Здесь мы также сталкиваемся с попыткой имитации достижения результата: разработанная Министерством просвещения и Рособрнадзором методика оценки качества образования уже помещает нас очень близко к ТОР-10. Но о реальном достижении конкурентоспособности при принятии новых стандартов придется забыть, поскольку весь мир движется в противоположную сторону — к вариативности, персонализации, повышению статуса и развитию педагогов.

Дети проигрывают, общество проигрывает, государство проигрывает. В выигрыше могут оказаться только контролирующие чиновники, для которых расширяется поле деятельности, и издатели «единственных учебников», которым будет гарантирован госзаказ. В целом это означает снижение конкурентоспособности учебных материалов и программ при увеличении возможностей для коррупции.

Учитывая сказанное, считаем принятие новых образовательных стандартов в предложенном виде не соответствующим общественным интересам. Предлагаем:

ввести мораторий на изменение ФГОС (до выполнения следующих двух пунктов)

проанализировать результаты — сильные и слабые стороны — применения действующих ФГОС «второго поколения»

сформулировать цель и задачи развития системы образования, включая задачи модернизации как школьного, так и профессионального педагогического образования, снижения нагрузки на учеников и педагогов, повышения их социального статуса

наладить общественный диалог (создать площадку для учета мнений и интересов всех участников и бенефициаров образовательного процесса).

Мы намерены принять активное участие в формулировании действительно актуальной повестки для сферы образования и разработке необходимых для ее реализации решений.

Источник: Комитет гражданских инициатив