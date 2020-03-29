Высшая школа экономики в третий раз привлечет российских постдоков

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ВШЭ приглашает научных сотрудников по Программе привлечения российских постдоков. Конкурсный отбор кандидатов для работы в исследовательских проектах подразделений университета пройдет до 15 мая.

В 2020 году в рамках Программы открыто 90 вакансий в кампусах НИУ ВШЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Победители конкурса будут трудоустроены в НИУ ВШЭ на должности научных сотрудников.

К участию в конкурсе приглашаются граждане России, обладающие степенью кандидата наук или PhD, чей возраст не превышает 39 лет (включительно).

«Программа привлечения российских постдоков в НИУ ВШЭ ориентирована на способных молодых российских исследователей, окончивших аспирантуры российских вузов, – постдоков, которые прежде не учились и не работали в ВШЭ, - говорит проректор НИУ ВШЭ Мария Юдкевич. - Мы рассчитываем, что такая программа будет способствовать формированию академического рынка в России и укреплению практики интеллектуального обмена между университетами».

Победителям конкурса будет обеспечена заработная плата от 70 000 рублей, компенсирована стоимость однократного проезда в год из места жительства до места работы и обратно, а также предоставлена возможность жить в общежитии университета.

Полный перечень открывающихся возможностей, а также список исследовательских проектов, в которых можно принять участие в 2020-2021 учебном году, опубликованы на сайте Программы привлечения российских постдоков. Подача заявок происходит в электронном формате через систему «Единый личный кабинет».

Каждый участник имеет право отправить заявку на два проекта, указав приоритетный вариант. Участие в программе рассчитано на один год с возможностью продления на второй.

«Программы – часть миссии Высшей школы экономики как площадки, которая развивает практики интеллектуального обмена и межуниверситетского общения, что позволяет открывать новые направления и новые ракурсы в науке, - рассказывает координатор Программы Юлия Фалькович. - Программа привлечения российских постдоков обновляет наше университетское сообщество, склонное к кадровой закрытости. Сложно получить приток новых идей, освоить новые исследовательские подходы, если в коллективах не появляются люди, у которых другой менталитет, опыт и оптика».

Программа привлечения российских постдоков в Высшую школу экономики была запущена в 2018 году. Сейчас в университете проводят исследования 45 российских постдоков. Ознакомиться с вакансиями 2020 года и Положением о Программе привлечения российских постдоков можно на ее сайте, а задать все интересующие вопросы – по адресу: postdoc.ru@hse.ru.

Источник: Пресс-служба НИУ ВШЭ