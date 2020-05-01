В День пожарной охраны «Мособлпожспас» выяснил у детей, что они знают о профессии пожарный

/Образование/

30 апреля в Российской Федерации отмечается День пожарной охраны. В ГКУ МО «Мособлпожспас» в честь профессионального праздника решили выяснить у детей, что они знают о профессии пожарный.

Начальник пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Мария Докучаева рассказала, что команда отдела по работе со СМИ сняла видеопоздравление формата программы «Устами младенца».

«Сегодня главный праздник самых главных людей в нашем госучреждении – пожарных и спасателей, а также всех тех, кто борется со стихией огня. Нам захотелось поздравить огнеборцев как-то по-особенному, и тут мы вспомнили всеми любимую детскую телепередачу «Устами младенца». Так и родилась идея расспросить малышей и проверить их знания на пожарную тематику», - сказала Мария Докучаева.

Руководитель пресс-службы уточнила, что в проекте приняли участие более 20 детей от трех до десяти лет.

«Мы предложили принять участие в съемках не только детям наших работников, но и наших друзей, родственников, которые не имеют отношения к профессии пожарный. Желающих поучаствовать в проекте оказалось так много, что по итогу было создано три видеоролика, первый из которых мы показали пользователям соцсетей сегодня, остальные продемонстрируем чуть позже. На мой взгляд, получился хороший развлекательный контент», - заключила Мария Докучаева.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"