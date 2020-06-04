Студент института культуры победил во всероссийском конкурсе видеороликов

/Образование/

Студент кафедры театрального искусства Краснодарского государственного института культуры Максим Юшко стал победителем конкурса Молодежного совета на лучший видеоролик "Профсоюз помог". Работы присылали члены профсоюзных организаций отрасли культуры со всей страны.

Максим учится на третьем курсе. На конкурс он отправлял видеоролик "Просто я работаю волшебником!". За свою победу студент получил денежный приз.

В конкурсе также принимала участие студентка первого курса кафедры социально- культурной деятельности Надежда Мунтян. Она была отмечена дипломом за активное участие и ценным призом.

Конкурс проводился Молодежным советом Российского профсоюза работников культуры.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba