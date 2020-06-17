В Дагомысе восстановят детский сад «Золотой ключик»

/Образование/

Благодаря инициативе депутата Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 13 Сергея Эксузяна в Дагомысе к Новому году восстановят детский сад «Золотой ключик» на 280 мест.

Стоявший бесхозным долгие годы по ул. Армавирская, 92 детский сад выкупила группа инвесторов и, по словам ответственного за строительно-монтажные работы Сергея Долгова, — после окончания работ, обновленный детский сад «Золотой ключик» передадут в собственность муниципалитета».В ходе работ детский садик будет полностью отремонтирован внутри и снаружи, будут заменены элементы крыши, инженерные системы, в помещениях появятся новые полы, освещение, мебель и кухонное оборудование. Родители, испытывающие острую нехватку мест в детских садах в Дагомысе, благодаря депутату Сергею Эксузяну получат настоящий сказочный подарок к Новому году.

Источник: Gazdep.ru