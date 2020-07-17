Сложно, но интересно

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На следующей неделе выпускники будут сдавать ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому, испанскому, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

С прошлого года к этому перечню добавился китайский. Экзамен состоит из письменной и устной частей и будет идти три дня: 20, 22 и 23 июля.

Накануне ЕГЭ учителя китайского языка московской школы № 1948 «Лингвист-М» и эксперты ГИА-11 рассказали об особенностях подготовки к этому испытанию, а также дали советы выпускникам, на что следует обратить внимание на самом экзамене и чем заняться накануне него.

Ирина Карлова: «Больше всего трудностей при подготовке к ЕГЭ вызывает объем высказывания и время, отведенное на выполнение письменных заданий с развернутым ответом. По опыту могу сказать, что в письменном развернутом высказывании с элементами рассуждения ребята часто путают причину и аргумент. Чтобы отработать данный навык, при подготовке мы использовали методику «брейншторм». Ученики каждый урок в течение двух минут должны были придумать три причины к заданной, но совершенно незнакомой им теме, при этом написание сочинения не требовалось. Выполняя такие упражнения на каждом уроке в течение года, учащиеся заметно улучшили навыки по правильному формулированию тезисов и, соответственно, уменьшилось время для написания сочинений.

А вот в устном высказывании наибольшую трудность вызывает задание со сравнением фотографий. Здесь важно придерживаться плана и при описании не уходить в мельчайшие подробности».

Карина Гадаева: «За день до экзамена надо делать то, что душа просит, расслабиться, успокоиться, отдохнуть на свежем воздухе и хорошо выспаться. Почему не нужно ничего учить за ночь до экзамена? Наш мозг устроен так, что информация, которую мы выучим сегодня, актуализируется только через день, поэтому смысла что-то заучивать нет. Отдохните, позанимайтесь любимым делом. Идите на экзамен с верой в себя и в свои силы. А на самом экзамене не волнуйтесь, а получите удовольствие от процесса и интересных заданий».

Источник: http://www.edu.ru/news/egegia/slozhno-no-interesno/