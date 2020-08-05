В Музыкальном кадетском корпусе института культуры идет вторая волна набора

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В Музыкальном кадетском корпусе Краснодарского государственного института культуры открылась вторая волна набора. Подать документы можно до 25 августа.

В одном из лучших кадетских корпусов России воспитанники не только получают образовательную программу, но и учатся профессиональной игре на духовых и ударных инструментах, овладевают искусством дирижирования, навыком театрального мастерства и хореографии.

А также изучают английский и итальянский языки, сольфеджио, историю искусств, музыкальную литературу, они получают гуманитарно-творческое образование: выезжают на экскурсии, посещают музеи, театры и выставки.

Кадеты занимаются спортом, получают навыки этикета и верховой езды, плавают в бассейне.

За три года существования Музыкального кадетского корпуса его воспитанники уже заявили о себе на всю страну. Они выступали на площадках Москвы и Ростова-на-Дону во время Чемпионата мира по футболу, участвовали в праздновании Дня Победы в Москве на Поклонной горе, стали победителями множества международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов.

Напоминаем, что в Музыкальный кадетский корпус принимаются мальчики, окончившие четвертый класс общеобразовательной школы и имеющие музыкальные способности. Телефон для справок: 8-918-626-40-47

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba