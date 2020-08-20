Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям
Поддержать педагогов поручил Президент Владимир Путин.
На ежемесячные выплаты классным руководителям будет выделено ещё 212,8 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что преподавателей, которые исполняют такие обязанности, с 1 сентября станет ещё больше. Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей.
Решение о выплатах принято по поручению Президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составит 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации.
Надбавка поддержит классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку.
Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.
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