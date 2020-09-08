Ученики средней школы Ленинградской области теперь могут выполнять задания по Яндекс.Учебнику

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Яндекс.Учебник выпускает задания для занятий c учениками средней школы.

Яндекс.Учебник — это интерактивные курсы и сборники упражнений по школьным предметам с мониторингом прогресса учеников. В Ленинградской области его уже используют 652 учителя и 13186 школьников. Каждый 4-й ученик начальной школы в России в 2020-м году занимался на Яндекс.Учебнике по основным школьным предметам: математике, русскому языку, окружающему миру и музыке. Теперь Яндекс.Учебник поможет учителям средней школы проводить уроки математики и русского языка в 5–6 классах и уроки алгебры в 7 классе.

Эксперты считают, что 5–7 классы — самый сложный период для школьника. Дети в этом возрасте оказываются в мотивационном вакууме, уже не желая слушаться, но еще не умея сотрудничать. При этом ребятам нравится общаться между собой, делать групповые проекты, но как учителю справиться с этими процессами?

В Яндекс.Учебнике учитываются эти подростковые особенности. В частности, ученикам предлагается занимательный и современный контент, который хочется обсуждать, так как он связан с их кругом интересов. Например, ребятам нравится решать задачи про любимых персонажей из фильмов и игр, спорткары и дроны. Дроби не кажутся скучными цифрами на бумаге, если становятся частью увлекательного сюжета.

Новые задания по математике для 5–6 классов помогают учителям не только заинтересовать школьников, но и раскрыть связь предмета с реальной жизнью. При выполнении упражнений ребята взаимодействуют с удобными интерактивными полями для ввода данных и подсказками. Во многих задачах есть таблицы с редактируемыми значениями, а также кликабельные диаграммы, схемы, графики, которые ученик может менять. Интерактивные элементы повышают учебную мотивацию, а возможность решить задание в несколько попыток помогает избавиться от страха ошибки.

Продолжением «Математики» в Яндекс.Учебнике является предмет «Алгебра» для 7-го класса. Она включает задания разной сложности по ключевым темам: «Линейные уравнения», «Степени», «Линейные функции». При этом у учителя есть возможность вернуться к темам 5–6 классов для повторения.

Русский язык для 5–6 классов в Яндекс.Учебнике построен на интересном языковом материале: ученики рассматривают не только отрывки классических произведений, но и, например, диалоги из мессенджеров. В этом году школьникам стал доступен полноценный текстовый редактор для разных видов работы — от написания текста до выделения морфем. Он похож на привычный Microsoft Word и имеет функцию автопроверки. Так, уже в 5–6 классе на уроках русского языка вместе с изучением основного школьного курса дети начинают осваивать интерфейсы, которые пригодятся им во взрослой жизни.

«Переход на дистант ускорил процессы цифровизации, школы задумались над новыми форматами и подходами к образованию. Наша задача — помочь педагогам легко и эффективно интегрировать технологии в очный формат обучения. Для этого мы включаем в Яндекс.Учебник самые востребованные предметы, разрабатываем увлекательный образовательный контент для школьников постарше. В помощь учителю мы создаём новые современные задания, тематические подборки и удобные инструменты внутри Яндекс.Учебника», — говорит руководитель сервиса, Евгений Лурье.

В Яндекс.Учебнике есть решение и для подготовки к Всероссийским проверочным работам, перенес?нным в этом году на осень. Сервис запускает «умное повторение» для каждого из классов. С его помощью ребята смогут вспомнить самые сложные темы прошлого года, подобранные на основе статистики Яндекс.Учебника.

Источник: «Яндекс.Учебник».